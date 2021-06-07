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Недвижимость7 июня 2021 6:17

На трассе Сургут - Салехард произошел обвал грунта

Ведутся работы по устранению проблемы
Марина Прохорова
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Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На 1 292 километре автодороги Сургут - Салехард (в районе перекрестка Салехард - Аксарка - Надым) образовался провал грунта. Причина этого - разлом водопропускной трубы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- В связи с этим на участке вводятся ограничения по скорости. Просим водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков в месте дорожных работ, - добавили в профильном ведомстве.

Отметим, что сейчас к решению проблемы привлечены все необходимые силы и средства дорожников.