На трассе Сургут - Салехард произошел обвал грунта

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На 1 292 километре автодороги Сургут - Салехард (в районе перекрестка Салехард - Аксарка - Надым) образовался провал грунта. Причина этого - разлом водопропускной трубы. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

- В связи с этим на участке вводятся ограничения по скорости. Просим водителей быть предельно внимательными и соблюдать требования дорожных знаков в месте дорожных работ, - добавили в профильном ведомстве.

Отметим, что сейчас к решению проблемы привлечены все необходимые силы и средства дорожников.