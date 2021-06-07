В Новом Уренгое высадили более 160 деревьев

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое высадили более 130 деревьев. Работы велись в двух местах.

Одно из них - городской инфекционный госпиталь - там появилось не менее 130 саженцев различных пород. Озеленением занимались сотрудники администрации, Уренгойского городского хозяйства, а также представители компании-застройщика.

Второе место - военно-патриотический центр в микрорайоне Строителей. В рамках акции «Сад памяти» были высажены 30 хвойных деревьев в память о погибших советских солдатах, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Кроме того, в рамках проекта «Наш чистый Новый Уренгой» состоялся субботник. В нем приняли участие курсанты ВПЦ «Вымпел-Ямал», волонтеры Победы и жители микрорайона.