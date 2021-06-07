Салехардский мкр. Удача подключат к центральному водоснабжению

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде прошла встреча жителей мкр. Удача с первым заместителем главы города Олегом Куручем и представителями администрации. Они обсудили вопрос подключения домов к централизованной сети водоснабжения.

Согласно плану, первыми услугу получат 75 потребителей на улицах Обдорская, Энтузиастов и Казачья. Для этих целей в микрорайоне построили около шести километров водопровода. Сейчас, чтобы вода стала поступать в дома жителей, им необходимо обратиться в АО «Салехардэнерго». После этого в ресурсоснабжающей организации предложат два варианта действий.

Первый заключается в том, что по запросу собственника АО «Салехардэнерго» разрабатывает проект индивидуального подключения, который проходит госэкспертизу, а затем проводит работы по строительству сетей от дома до места подключения и обеспечивает техническое присоединение. Максимальный срок подключения - до 18 месяцев после заключения договора.

При втором варианте собственник получает от ресурсоснабжающей организации технические условия подключения, а затем своими силами строит трубопровод от дома до места подключения, устанавливает счетчики и греющий кабель. После этого можно заключать договор на технологическое присоединение.