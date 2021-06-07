Погода на Ямале на 7 июня: снова дожди

Погода на Ямале на 7 июня Фото: Вера Зенина

В понедельник, 7 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем +7, ночью +3. Ветер 2-6 м/с.

Надым: облачно и дождь. Днем +6, ночью +1. Ветер 3-9 м/с.

Новый Уренгой: облачно Днем +5, ночью +1. Ветер 7-12 м/с.

Губкинский: облачно и дождь. Днем +7, ночью +2. Ветер 9-17 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 3-7 м/с.

Лабытнанги: пасмурно, вечером - дождь. Днем +4, ночью +1. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: облачно. Днем +7, ночью +2. Ветер 3-6 м/с.