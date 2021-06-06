В Тарко-Сале парень угнал у ребенка велосипед, чтобы доехать на нем до дома Фото: Татьяна Коркина

В Тарко-Сале возбуждено уголовное дело в отношении безработного, ранее судимого 24-летнего молодого человека, который подозревается в краже велосипеда. По данным пресс-службы УМВД по ЯНАО, днем 20 мая в полицию обратился таркосалинец, который рассказал, что у его сына украли велосипед. Двухколесный друг мальчика стоял на спортивном стадионе, но не был закреплен противоугонкой. Ущерб заявителю составил более 7 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Пуровскому районе установили подозреваемого. Молодой человек признался, что украл велик, чтобы доехать на нем до дома. Велосипед вернули владельцу, а угонщику избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Расследование уголовного дела продолжается.