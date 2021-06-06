В Салехарде на проспекте Молодежи состоялся Всероссийский велопарад

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде накануне, 5 июня, на проспекте Молодежи состоялся Всероссийский велопарад. В нем участвовали все желающие: от детей до пенсионеров. Для юных велосипедистов от 4 до 13 лет организовали малый велопробег длиной в 1 километр, а вот спортсменам постарше пришлось преодолеть дистанцию в 2 километра.

Фото: администрация Салехарда

По словам главы Салехарда Алексея Титовского, жители города – яркие, активные и спортивные люди.

- Отрадно видеть, какой популярностью пользуются все мероприятия физической культуры, - отметил мэр.

Фото: администрация Салехарда

На велопараде Алексей Титовский подарил велосипед воспитаннику отделения тхэквондо спортивной школы «Фаворит» Давиду Больцу за его спортивные достижения, клуб «ВелоЯМАЛ» вручил ребятам 20 велосипедов, а Ямал-Ири вручил сувениры и подарки. По итогам велопарада все участники получили медаль финишера.