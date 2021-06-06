Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 июня 2021 года увеличилось на 21 человека Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 6 июня 2021 года увеличилось на 21 человека. Среди заболевших – три вахтовика из других регионов и 18 человек из муниципальных образований Ямала. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 39 231 человека.

Фото: Оперштаб ЯНАО

Также за сутки выздоровел 31 человек. С ковидом и внебольничными пневмониями госпитализировано 123 пациента, 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 9 пациентов – на искусственной вентиляции легких.

Больше всего заболевших в Новом Уренгое (6 человек), Ноябрьске (4 человека), Салехарде (3 человека), Лабытнанги (2 человека). По одному человеку заболело в Пуровском, Тазовском и Ямальском районах.