Погода на Ямале 6 июня 2021: летом и не пахнет Фото: Татьяна Коркина

На Ямале сегодня, 6 июня 2021, ожидается переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 C, днём +4…+9 С, местами до +14 С.

Сегодня, 6 июня, (или 24 мая по старому стилю) день шиповника или, как его называли на Руси, Свобориного дерева. Крестьяне считали, что с этого дня начинается лета, и приговаривали: «Шиповник цветет – румянец года ведет». Судили и по погоде: если в этот день шел дождь, то будет много грибов.