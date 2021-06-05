Ямал намерен принять активное участие в реализации проектов комплексного развития территорий

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

В Санкт-Петербурге проходит международный экономический форум, собравший огромное количество участников. Одним из них стал полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. В прошедший четверг, 3 июня, он выступил на сессии «Инновации и инвестиции в комплексное развитие территорий».

По словам полпреда, регионы УФО активно включились в реализацию проектов комплексного развития территорий, собираясь использовать инфраструктурные облигации и кредиты.

- Сейчас в УФО строится 6,5 миллиона квадратных метров жилья в год. К 2024 году мы должны выйти на показатель 7,8 миллиона квадратных метров, а к 2030 - 10,3 миллиона квадратных метров. Если к тому моменту мы не подготовим инфраструктуру, то выполнить план не удастся, рывок мы не совершим, - отметил Владимир Якушев.

Также, по его словам, на сегодняшний день в субъектах УФО завершается работа по подготовке нормативной базы для сопровождения проектов КРТ. Кстати, Ямало-Ненецкий автономный округ - единственный регион, который уже предоставил пакет документов.

Что касается площадок под КРТ, то они уже определены. Согласно планам, до конца года предстоит отработать три из них: в Курганской, Свердловской и Тюменской областях. Там планируется расселить 63 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья, при этом объем перспективного жилищного строительства составит 528 тысяч квадратных метров. Всего в УФО 14 таких проектов.

- Мало сказать, что инструмент комплексного развития территорий просто важен, это еще и механизм государственно-частного партнерства, возможность привлечь средства инвесторов. В итоге это ускорит реализацию программы по ликвидации аварийного и ветхого жилья. Мы активно двигается в этом направлении, - добавил Владимир Якушев.