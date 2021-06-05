Владимир Якушев: развивать будем все, а люди сами выберут, где им жить

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев сообщил, какие методы будут использоваться для развития городов. О предстоящей модернизации он сообщил в ходе сессии «Привычки городов», прошедшей в рамках Петербургского международного экономического форума.

- Сегодня идет много дискуссий, что же мы будем развивать: агломерации, малые города или сельские территории. Мы будем развивать все, а люди выберут, где им жить, - сообщил полпред.

Также, по его словам, инвестирование в развитие крупных населенных пунктов позволит получить дополнительные средства, которые можно направлять на малые города и сельские территории. Это лишь способствует их развитию.

- Если мы говорим об агломерации или мегаполисе, то каждый рубль, вложенный туда, вернется быстрее. Та городская экономика, которая будет создаваться, даст дополнительную добавленную стоимость - потом ее можно направить и на малые города, и на сельские населенные пункты, где тоже живут люди. Они тоже должны быть красивыми, застройка - качественной, жилье - хорошим. А вот инструменты для этого будут разными: в малых городах одни, на сельских территориях - другие, в мегаполисах и агломерациях - третьи», - заключил Владимир Якушев.