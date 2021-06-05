Полпред Президента в УФО Владимир Якушев выступил на международном форуме, посвященном безработице

Фото: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев озвучил методы борьбы с безработицей, которые надо применять в регионах. О своих планах он рассказал на Петербургском международном экономическом форуме, посвященном данной проблеме.

Согласно статистике, пиковый показатель по количеству безработных в Уральском федеральном округе был зафиксирован прошлой осенью. По данным на 1 октября 2020 года, на учете в службе занятости стояло 306,6 тысяч человек. Сейчас, по состоянию на 28 мая, их количество сократилось до 120,4 тысячи. Однако это в почти в два раза больше, чем до пандемии.

- Необходимо создавать рабочие места, переучивать людей и направлять их туда, где проблема стоит наиболее остро. Во-первых, нужно работать с предпринимательским сообществом, с крупными предприятиями, чтобы они открывали вакансии, а во-вторых, с людьми, которые эти места должны заполнить. Центрам занятости предстоит стать коммуникаторами между бизнесом и людьми, подходить к решению вопросов по-человечески, - рассказал полпред.

Также он сообщил, что чаще всего в службу занятости обращаются люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Многие их них чувствуют себя ущербными в социальном плане, при этом среди них оказываются и те, чьи профессии востребованы на рынке, но самостоятельно найти работу они не могут - к ним нужен индивидуальный подход.

- Есть и другая категория людей, которые никогда не будут работать, а в центр занятости они идут за пособиями или чтобы им не предъявляли претензий. Эта категория есть и будет, и с такими людьми тоже надо работать, хотя это весьма сложно, - отметил полпред.

Чтобы решить ситуацию с данной категорией, Владимир Якушев предложил привлекать психологов, поскольку, в первую очередь, это работа с душами.