Число заболевших коронавирусом на Ямале на 5 июня 2021 года увеличилось на 22 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 22 человека, с начала периода - 39 210.

Из общего числа болеющих 109 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено шесть новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 119.

В населенных пунктах Ямала произошло 16 заражений COVID-19 (за весь период - 33 091): Новый Уренгой - 4 (за весь период - 6 903), Ноябрьск - 4 (за весь период - 4 428), Пуровский район - 3 (за весь период - 3 406), Салехард - 2 (за весь период - 3 682), Лабытнанги - 2 (за весь период - 1 973), Приуральский район - 1 (за весь период - 836).

За сутки в регионе провели 2 283 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 640 726.

Излечились от коронавируса 38 человек, за весь период - 38 051.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 9 145 человек с COVID-19, из них 1 340 (14,7%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 117 274. Выздоровевших - 8 565, за весь период - 4 729 077. Умерших - 399, с начала периода - 123 436.