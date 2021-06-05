В Новом Уренгое готовность развязка на ПМК-9 составляет 75 процентов

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов посетил с коллегам строящуюся развязку на ПМК-9. По его словам, объект готов на 75 процентов.

- Полностью смонтирован металлический каркас. Завершены подготовительные работы, сооружение опор, монтаж пролетных строений, сопряжение с насыпью. Для этого понадобилось 567 свай, 19 опор и 6 тысяч кубометров бетона. Осталось выполнить работы по съездам, дорожной одежде, освещению и благоустройству, - рассказал градоначальник.

Путепровод разгрузит город от пробок в час пик, сделает движение безопаснее и позволит пересмотреть автобусные маршруты с учетом новых строящихся микрорайонов, а также станет частью Северного Широтного хода.

Отметим, что длина развязки со съездами - 4,76 километра. Открыть движение по мосту планируется осенью.