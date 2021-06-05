В Салехарде проверили ход ремонта в многоквартирных домах

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде представители городской Общественной палаты и администрации города совершили выезд по домам, где проходит капитальный ремонт.

В текущем году работы ведутся на восьми капитальных многоквартирных домах: Чубынина, 12; Подшибякина, 17; Комсомольская, 17; Республики, 49; а также четыре дома по улице Зои Космодемьянской № 33, 35, 39 и 56. Отметим, что на всех объектах предусмотрен ремонт инженерных сетей, а на шести - еще и обновление фасадов.

Также в перечень включены девять многоквартирных домов в деревянном исполнении: мкр. Б.Кнунянца, 18 и 19; ул. Комсомольская, 12а; Кооперативная, 5; Обская, 19а; Чапаева, 28а; Ямальская 17 и 17а, Ямальская 34а. Здесь отремонтируют фундаменты, цокольные перекрытия и инженерные системы, а на трех домах обновят крыши и фасады.

- На сегодняшний день по всем объектам определены подрядные организации, практически все они уже приступили к работам. В капитальных домах ремонт завершится до конца августа, а в деревянном исполнении - до конца сентября текущего года, - рассказал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Сергей Кучер.