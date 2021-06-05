На Ямале увеличат число молекулярно-генетических исследований для онкопациентов

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На Ямале пациенты с онкологией проходят молекулярно-генетическое исследование, которое позволяет правильно подобрать схему лечения. Отметим, что новый метод врачи освоили в прошлом году.

Сдать анализ можно в любой медорганизации региона. Решение о его необходимости принимает лечащий врач, диагностика проводится бесплатно по полису ОМС. Биоматериалы отправляются со всего округа в лабораторию Салехардской ОКБ, а оттуда рассылаются врачу-онкологу в течение 2-3 дней.

- При проведении молекулярно-генетического исследования специалисты выявляют мутации в ДНК опухоли. По его результатам врач-онколог подбирает максимально эффективную и минимально токсичную для пациента терапию. Также, исходя из анализа, можно судить о дальнейшем развитии заболевания и выстраивать план лечения на перспективу, - рассказала заведующая лабораторным отделением Салехардской больницы Людмила Бикбулатова.

В этом году принято решение в два раза увеличить количество молекулярно-генетических тестов, проводимых в округе, доведя их до 500.