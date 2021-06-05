Дорогу между Тазовским и Газ-Сале отремонтируют в короткий срок

Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсетях

Глава Тазовского района Василий Паршаков проверил, в каком состоянии находится участок дороги, ведущей из райцентра в Газ-Сале. Отметим, что трасса ежедневно востребована у жителей обоих поселений.

- Поручил коллегам провести поддерживающий ремонт выявленных проблемных участков. В предыдущие два года обслуживающая организация уже выполнила здесь ряд работ - переукладку более тысчи дорожных плит, замену 245 плит на новые и восстановление 11 километров обочин, - сообщил Василий Паршаков.

Также он отметил, что в Тазовском уже третью неделю ведутся дорожные работы по ул.Ленина, кроме того, в ближайшее время начнется ремонт по ул. Пушкина и ул. Геофизиков.

- Очень важно поддерживать дороги в надлежащем состоянии, поэтому их ремонту уделяется особое внимание, - добавил руководитель.