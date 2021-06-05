Погода на Ямале на 5 июня: дожди и сильный ветер

Погода на Ямале на 5 июня Фото: Вера Зенина

В субботу, 5 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +9, ночью +5. Ветер 8-19 м/с.

Ноябрьск: переменная облачность, после обеда начнется дождь. Днем +14, ночью +4. Ветер 8-18 м/с.

Надым: облачно. Днем +9, ночью +4. Ветер 9-17 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +5, ночью +3. Ветер 11-20 м/с.

Губкинский: облачно. Днем +10, ночью +4. Ветер 9-17 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +7, ночью +3. Ветер 9-18 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +8, ночью +5. Ветер 7-16 м/с.

Муравленко: переменная облачность, ближе к вечеру начнется дожь. Днем +12, ночью +4. Ветер 8-17 м/с.