Ямальские специалисты опровергли сообщение Гринпис о добыче нефти в Куноватском заказнике

Фото: ИА Север-Пресс

Ямальские специалисты окружного департамента природно-ресурсного регулирования опровергли утверждение Гринпис о том, что территории «Куноватского заказника угрожает добыча нефти». Специалисты говорят, что лицензионные участки Хошгортьеганский, Хараеганский и Логасъеганский, о которых вероятно идет речь в материале, не пересекают границы природных заказников, сообщают в ИА Север-Пресс. - Геологическое изучение недр этих участков и возможная разработка залежей не предполагают проведение в заказниках каких-либо работ. Это невозможно, – пояснили в депприроды. В настоящее время на территории Приуральского и Шурышкарского районов проводится экологическое обследование, по окончанию которого планируется не урезать, а, наоборот, увеличить площадь природного парка «Полярно-Уральский» и заказника «Сынско-Войкарский».

На сегодняшний день Ямал, как и многие другие регионы, сталкивается с необходимостью корректировки границ особо охраняемых природных территорий, из-за их современного состояния. Многие ООПТ образованы еще в 80-ые годы прошлого века, когда научные подходы были другими. С годами меняется ландшафт территорий и природоохранные требования.

- По территории Надымского заказника, например, с давних времен проходит железная дорога и линии электропередач. Сегодня это недопустимо в ООПТ, тем не менее, территория имеет такой статус. При этом действительно заповедные зоны с уникальной природой не могут получить статус ООПТ из-за сложной процедуры согласования, – говорили в департаменте природно-ресурсного регулирования. Ямал делает ставку, что совокупная площадь природных парков должна увеличиваться под контролем экологов и научного сообщества.