Нефтяники организовали экологическую акцию «Чистые родники Ямала»

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Волонтёры «РН-Пурнефтегаза» ко Дню эколога провели акцию - «Чистые родники Ямала». В рамках акции пурнефтегазовцы приняли участие в лабораторном контроле качества природных вод на месторождениях Общества. В 32 точках на девяти месторождениях, где ведёт производственную деятельность «РН-Пурнефтегаз», были взяты пробы воды. Таким образом, удалось проконтролировать качество основных рек: Пяку-Пур, Харампур, Пыряяха, Едикуяха, Халэтаяха, Ханзебейяха и других, а также родников Пуровского района, протекающих на месторождениях предприятия.

Кроме того, эковолонтёры очистили территорию родника, расположенного около автомобильной трассы на Барсуковском лицензионном участке. Родник многие годы служит источником воды для водителей. С территории родника в 1 га собрали порядка 0,5 кубометров твёрдых бытовых отходов (ТБО).

Ежегодно работники дочернего предприятия НК «Роснефть» очищают водные артерии вблизи месторождений предприятия. Экологическую акцию по уборке родников нефтяники организовывают уже седьмой год. За это время вывезено порядка 10 кубометров мусора, а прилегающие территории вблизи родников и рек облагорожены.