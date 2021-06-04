Глава Лабытнанги призвала жителей выйти на уборку города и прилегающих территорий

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

Глава Лабытнанги Марина Трескова призвала всех жителей выйти на уборку города и прилегающих территорий.

- Несмотря на регулярные субботники, остается еще немало участков, требующих заботливых рук: покосившиеся местами заборы, брошенные постройки и крупногабаритный мусор. В связи с этим объявляю генеральную уборку городского округа, - написала градоначальница в своих соцсетях.

Также она добавила, что на ликвидацию бесхозяйных строений и озеленение выделены дополнительные бюджетные средства.

Согласно плану уборки, город поделили на десять кластеров и провели детальную съемку объектов. Сегодня, 4 июня, расчистили первую территорию - въездную зону в город. На субботник вышли сотни человек и десятки единиц техники.

Отметим, что такой же комплексный подход собираются применить в мкр. Обской и поселке Харп.