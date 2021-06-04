К новому учебному году на Ямале отремонтирую более 200 школ и детсадов Фото: Ольга Крыльцова

С наступлением лета на Ямале резко увеличился темп работ на объектах соцсферы. Больше всего предстоит выполнить в здравоохранении и образовании. Планируется, что в течение года капитальные ремонты проведут на 70 объектах системы здравоохранения и около ста - системы образования.

Основное внимание уделяется комплексной безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и правил, а также подготовке к осенне-зимнему периоду. Планируется привести в порядок кровли, фасады и внутреннюю отделку зданий. Также заменят инженерные коммуникаций, пожарные сигнализации и системы оповещения.

Отметим, что ремонт пройдет не только в крупных городах, но и малых поселениях.

Завершен очередной этапа работ в поликлинике Тарко-Сале. Теперь здесь внедряется новый формат «Бережливой больницы». В здании установят терминалы самозаписи, видеомониторы и появится удобная маршрутизация с визуальными указателями. Также завершены работы в поликлинике поселка Правохеттинский.

Ведутся работы в детских поликлиниках Салехарда, Тарко-Сале, Муравленко, Нового Уренгоя и пгт. Уренгой. Взрослые поликлиники небольших поселений (Сюнай-Сале, Панаевск, Яр-Сале) также в активной стадии ремонтов. Начались работы в родильном отделении Лабытнанги, хирургическом и терапевтических отделениях Муравленко.

Кроме того, с начала июня начались масштабные работы в муравленковском детском саду «Дельфин». Здесь полностью обновятся инженерные системы и внутренняя отделка всех помещениях. Комплексное благоустройство получит и территория: появятся новые тротуары, игровые зоны с резиновым покрытием, малые архитектурные и игровые формы, озеленение и освещение.

В Ноябрьске уже идет ремонт кровли в детсадах «Колокольчик» и «Росинка». Также еще в трех детсадах планируется ремонт бассейнов. В окружной столице в школа № 6 будут обновлены помещения и фундамент здания.

Всего для подготовки к новому учебному году работы пройдут в 200 образовательных организациях Ямала.