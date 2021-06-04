Фото: личная страница Василия Паршакова в соцсетях

В селе Антипаюта обустроят площадь возле Сельского Дома культуры. Напоминаем, что именно этот проект выбрали жители в ходе голосования за объекты благоустройства на 2022 год. Его поддержали 953 человека.

В голосовании участвовали четыре общественные территории: площадь мира в поселке Тазовский, площадка отдыха возле памятника Ваули Пиеттомину также в поселке Тазовский, площадь возле Сельского Дома культуры в Антипаюте и спортивная площадка по улице Советская в Гыде .

- Тазовчане приняли активное участие в голосовании, но наибольшую активность проявили жители Антипаюты, - отметил глава Тазовского района Василий Паршаков.