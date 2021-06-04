Новоуренгоец, вновь севший за руль в пьяном виде, рискует угодить в тюрьму Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1985 года рождения, который в очередной раз сел пьяным за руль. Он обвиняется по ст.264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Задержали горожанина 7 ноября 2020 года сотрудники ДПС. Согласно акту медицинского освидетельствования, у него установлено алкогольное опьянение 0,97 мг/л.

- При дальнейшей проверке стало известно, что в августе 2020 года мужчина был привлечен к уголовной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, - сообщили в УМВД России по ЯНАО.

За данное нарушение ему грозит до двух лет тюрьмы.