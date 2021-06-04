Число заболевших коронавирусом на Ямале на 4 июня 2021 года увеличилось на 21 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 21 человека, с начала периода - 39 188.

Из общего числа болеющих 109 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 13 из них - в тяжелом состоянии, 9 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

Также за сутки выявлено шесть новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 113.

В населенных пунктах Ямала произошло 15 заражений COVID-19 (за весь период - 33 075): Новый Уренгой - 4 (за весь период 6 899), Пуровский район - 4 (за весь период - 3 403), Салехард - 2 (за весь период - 3 680), Ноябрьск - 1 (за весь период - 4 424), Надымский район - 1 (за весь период - 3 416), Муравленко - 1 (за весь период - 2 892), Лабытнанги - 1 (за весь период - 1 971), Приуральский район - 1 (за весь период - 835).

За сутки в регионе провели 2 143 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 638 479.

Излечились от коронавируса 39 человек, за весь период - 38 013.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 947 человек с COVID-19, из них 1 339 (15,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 108 129. Выздоровевших - 8 530, за весь период - 4 720 512. Умерших - 377, с начала периода - 123 037.