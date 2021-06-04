Ямальские археологи отправятся исследовать древние памятники

Фото: департамент внешних связей ЯНАО

Научный центр изучения Арктики анонсировал летний полевой сезон. Ближайшие месяцы археологи посвятят исследованию древних памятников и разведке на основе письменных источников.

В середине июня первая экспедиция отправится на место памятника «Нюрымпосллор 2», который обнаружили в Приуральском районе осенью 2020 года. А в июле продолжатся исследования, начатые в прошлом году на самом древнем из известных памятников южного Ямала - «Йоркутинской стоянке».

Еще одна группа исследователей отправится в разведочную экспедицию на поиски Обских городков 16-19 века, некогда расположенных в Нижнем Приобье.

В августе ямальские археологи будут работать на памятнике «Лабытнанги 1», больше известном как Коми-деревня. Принять участие в качестве волонтеров могут все желающие.

Отметим, что находки археологов ежегодно пополняют фонды МВК имени И.С. Шемановского. А благодаря открытию новых памятников увеличивается число объектов культурного наследия, поставленных на государственный учет.