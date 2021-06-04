В ямальских колледжах стартовала приемная кампания

Фото: правительство ЯНАО

С началом лета во всех ямальских колледжах началась приемная кампания. Для удобства абитуриентов, подать документы можно в двух форматах.

- В этом году заявление можно подать дистанционно, через портал e-uslugi.yanao.ru. Также сохраняется возможность подать документы лично в приемную комиссию выбранной образовательной организации, - сообщил заместитель директора департамента образования ЯНАО Марат Ныкышов.

В образовательные учреждения планируют принять более 2 тысяч абитуриентов, для которых организовано 2 055 бюджетных мест. Обучение будет проходить по 32 специальностям, 14 профессиям и 13 программам профессионального обучения для выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Наиболее востребованные специальности: сестринское и лечебное дело, дошкольное образование, электромонтер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.

В этом году количество бюджетных мест увеличилось на сто. Это стало возможным за счет открытия нового здания Новоуренгойского многопрофильного колледжа на одну тысячу мест. Там открылись новые востребованные специальности: «Сетевое системное администрирование», «Лечебное дело», «Мастер контрольно-измерительной автоматики» и другие.

Также отметим, что в Ноябрьском колледже профессиональных и информационных технологий впервые открыт набор на базе 9 классов по профессии «Графический дизайнер».

Приемная кампания продлится до 15 августа ( на специальности, требующие вступительных испытаний), до 25 августа (прием ведется на основе конкурса аттестатов).