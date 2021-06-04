Таркосалинцев призывают присоединиться к акции «Чистые берега Евразии»

Фото: администрация Пуровского района

Таркосалинцев приглашают стать участниками Международной экологической акции «Чистые берега Евразии». Всех, кто любит природу, ждут сегодня, 4 июня, в 16.30 в районе третьей речки, именно там пройдет санитарная очистка берегов. Мешки для мусора и перчатки лучше взять с собой.

Организаторами акции выступают сотрудники районного управления природо-ресурсного регулирования. Связаться с координаторами можно по следующему номеру: 2-41-33.

Отметим, что акция «Чистые берега Евразии» - долгосрочная инициатива, направленная на формирование экологической культуры и бережного отношения к водным объектам жителей нашего континента. Ежегодно количество участников акции только увеличивается, а также расширяется география международного проекта.