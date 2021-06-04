В Новом Уренгое проходит Всероссийский флешмоб «Читаем Пушкина, друзья!»

Фото: Библиотечный центр "Полярная сова"

Жители Нового Уренгоя принимают участие во Всероссийском флешмобе «Читаем Пушкина, друзья!», приуроченном ко дню рождения великого поэта.

Горожанам предлагали процитировать отрывки из произведений Пушкина и вспомнить его биографию. Отметим, что все участники акции читали произведения по своему выбору, это были стихотворения, отрывки из поэм и сказки.

Высокие знания о творчестве поэта продемонстрировали студенты и преподаватели Новоуренгойского многопрофильного колледжа, именно там стартовал флешмоб.

Далее акция переместилась в детский сад «Звездочка». Ребята, переодетые в героев пушкинских сказок, цитировали отрывки из произведений. А в детском саду «Калинка» малыши наравне со взрослыми отвечали на вопросы викторины. Все проявили себя как нельзя лучше. В завершение мероприятия воспитатели зачитали самые знаковые стихотворения великого поэта.