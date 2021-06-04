За один лишь май мошенники украли у ямалцев 30 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Несмотря на ежедневные призывы быть бдительными и не совершать операций по просьбам сомнительных лиц, количество преступлений, связанных с кражей денег с банковских карт и электронных средств платежа, не уменьшается.

В мае 2021 года было зарегистрировано 127 подобных преступления, ущерб от которых составил 30 миллионов рублей.

Одним из наиболее распространенных способов обмана остается получение всех данных карты под различными предлогами: блокировка, внесение предоплаты за приобретаемый товар, погашение кредита и прочее.

Очередной жертвой мошенников стала жительница Салехарда, которая решила заработать денег, играя на бирже. Мошенник, позвонивший по телефону, убедили потерпевшую инвестировать денежные средства, в результате чего северянка перевела на счет мошенников 11 миллионов 100 тысяч рублей.

Напоминаем, что при переводе денег на незнакомые счетасредствгражданам необходимо быть бдительными и внимательными .

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).