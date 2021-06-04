В Тарко-Сале строят школу для детей, проживающих в старой части города

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В Тарко-Сале продолжается строительство новой школы. В нем будут учиться ребята, проживающие в самой старой части города: улицы Труда, Гидромеханизаторов и Авиаторов. Сейчас дети вынуждены учиться в школах, которые находятся в других районах.

- Строительство идет с применением современных технологий - выбрана каркасно-монолитная схема здания. Это значительно снижает нагрузку на фундаменты и позволяет увеличить полезную площадь внутри школы. При монтаже кровли будет использована металлическая стропильная система, которая сможет препятствовать возможному возгоранию. В индивидуальном тепловом пункте установят теплообменник, поскольку в районе, где идет строительство школы, нет централизованной системы ГВС, - рассказал глава района Антон Колодин.

Также он сообщил, что на пришкольной территории появятся детские площадки для разных возрастов, большое футбольное поле с искусственным покрытием и комбинированная волейбольно-баскетбольная площадка.