В ямальских приютах для животных пройдут Дни открытых дверей

Фото: правительство ЯНАО

В предстоящую субботу, 5 июня, на Ямале пройдут Дни открытых дверей в муниципальных приютах для животных. Акцию поддержат Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Тарко-Сале, а также села Аксарка, Яр-Сале и Красноселькуп.

Всех пришедших ждут мастер-классы по обращению с животными, также запланированы квесты, уроки доброты, игровые программы и знакомство с обитателями приюта. Кроме того, опытные кинологи, ветеринары и волонтеры расскажут посетителям полезную информацию о содержании и воспитании домашних питомцев.

-Такие акции необходимы, ведь далеко не все жители знают о существовании приюта в их городе или поселке. Перед нами стоит задача - сделать приюты центром притяжения горожан, а также повысить уровень правосознания и ответственности владельцев. С наступлением периода отпусков количество безнадзорных животных резко увеличивается. Недобросовестные владельцы оставляют собак и кошек на самовыгуле, - рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов.

Напоминаем, что по поручению губернатора Дмитрия Артюхова, до конца года во всех 13 муниципалитетах появятся приюты для животных, отвечающие современным требованиям. Сегодня приюты уже работают в десяти населенных пунктах. Так, в Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьске и Надыме для содержания животных адаптировали уже имеющиеся здания. В Красноселькупе, Аксарке, Тарко-Сале, Яр-Сале, Губкинском и Салехарде построили новые модульные имущественные комплексы.