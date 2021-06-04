В Лабытнанги и Харпе отремонтируют десять домов

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсетях

В Лабытнанги продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году работы ведутся на шести домах капитального исполнения.

Практически на каждом объекте меняются сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. По адресу Школьная, 30 монтаж инженерных сетей дополнят работы по замене окон в подъездах и ремонт входных групп, а по адресу Гагарина, 20 ремонтируется крыша.

В Харпе ведутся работы на четырех многоквартирных домах. В одном из них ремонтируется кровля, на остальных меняют электропроводку.

Также пристальное внимание уделяется подготовке документов: по трем городским адресам проводятся проектно-изыскательские работы, чтобы выполнить ремонты в следующем году.