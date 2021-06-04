Житель муравленко дважды повелся на обман мошенников, отдав им почти миллион Фото: Вера Зенина

В полицию Муравленко обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он лишился 930 тысяч рублей.

Все началось с того, что потерпевшему позвонила некая женщина, представившаяся сотрудницей банка. Далее она сообщила, что на имя мужчины пытаются оформить кредит, чтобы этого избежать, ему необходимо самому взять в банке кредит на 700 тысяч рублей, а затем положить деньги на специальный счет через банкомат, тем самым погасив долг.

Пока заявитель следовал указаниям, злоумышленница постоянно находилась на связи и перезванивала с нового номера, если разговор прерывался.

После поступления всей суммы на указанный счет, потерпевшему пришел документ, подтверждающий досрочное погашение кредита, а оригинал документа, якобы, должен доставить курьер.

Далее женщина сообщила, что некий человек также оформил на имя мужчины виртуальную кредитную карту лимитом 230 тысяч рублей. Для ее закрытия необходимо назвать коды безопасности, пришедшие на телефон, что заявитель и сделал.

Через некоторое время потерпевший позвонил по номеру «горячей линии» банка, где ему сообщили, что данная карта действительно была открыта, но деньги с нее уже списаны. Общая сумма причиненного ущерба составила 930 тысяч рублей.

Сейчас полицейские разыскивают преступников, обманувших северянина. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».