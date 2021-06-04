В Салехарде стартовала спартакиада пенсионеров

Фото: администрация Салехарда

В салехардском ЦКиС «Геолог» состоялось открытие шестого этапа Спартакиады пенсионеров Ямало-Ненецкого автономного округа. В мероприятии приняли участие 28 представителей четырех муниципалитетов Ямала: Салехарда, Лабытнанги, а также Ямальского и Приуральского районов.

- В таком суровом регионе как наш, спорт всегда стоит на особом месте, и наши пенсионеры доказывают, что они самые активные в России, - отметил начальник управления по физической культуре и спорту Салехарда Артур Абдулмеджидов.

Спартакиада продлится до 5 июня. Мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет будут соревноваться в плавании, настольном теннисе, дартсе, шахматах, пулевой стрельбе и легкой атлетике.

- По итогам соревнований будет сформирован состав сборной команды Ямала для участия в спартакиаде пенсионеров России, которая пройдет с 24 по 27 августа в Белгороде, - сообщил председатель регионального отделения Союза пенсионеров России Анатолий Палюга.