Погода на Ямале на 4 июня: небо затянуто тучами

Погода на Ямале на 4 июня Фото: Вера Зенина

В пятницу, 4 июня, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность. Днем +11, ночью +10. Ветер 6-10 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем +8, ночью +5. Ветер 6-10 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +9, ночью +7. Ветер 7-12 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно. Днем +6, ночью +2. Ветер 9-15 м/с.

Губкинский: пасмурно. Днем +8, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, вечером - дождь. Днем +8, ночью +3. Ветер 6-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +11, ночью +9. Ветер 6-10 м/с.

Муравленко: пасмурно. Днем +9, ночью +3. Ветер 6-11 м/с.