На Ямале увеличат число генетических исследований среди беременных женщин

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Глава Ямала Дмитрий Артюхов представил на международном экономическом форуме, проходящем в Санкт-Петербурге, опыт ямальских врачей по внедрению самых передовых генетических исследований для беременных.

Речь идет о неинвазивном пренатальном тестировании (НИПТ), которое является наиболее безопасным методом выявления возможных патологий развития плода на самых ранних сроках беременности. Проводится такое исследование с помощью обычного забора венозной крови у будущей мамы.

- На территории нашего округа значительно снизилось количество инвазивных вмешательств. Мамы больше не испытывают огромного стресса. В этом году мы проведем втрое больше таких исследований - расширяем охват среди беременных из групп риска. Каждая четвертая мама получит доступ к тестированию, - сообщил губернатор.

Также он рассказал об особой важности проведения НИПТ для беременных женщин, ведущих кочевой образ жизни, поскольку они не всегда имеют возможность пройти УЗИ-диагностику и стандартный скрининг. Поэтому забор крови для неинвазивного пренатального тестирования является наиболее оптимальным методом выявить возможные патологии плода.

- Тесты делают российские специалисты, генетики, на базе российских технологий. Важно, чтобы это массово появлялось в нашей стране. Таким образом, внедряя НИПТ на Ямале, мы вносим свой вклад в развитие одного из ключевых направлений медицинской науки в России, - подчеркнул Дмитрий Артюхов.