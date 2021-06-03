Фото: администрация Салехарда

В Салехарде появится открытый теннисный корт по ул. Игарская. Его разместят рядом с действующим футбольным полем.

Напоминаем, что инициатива принадлежит местным жителям. Свою идею они высказали главе города Алексею Титовскому летом прошлого года.

В своем аккаунте глава окружной столицы тогда отметил: «Идея хорошая. Считаю, что нужно развивать у нас и этот вид спорта. Посмотрели площадку, где может разместиться корт - возле центра «Северный характер». Уверен, получится хорошее место притяжение. Проект интересный и весьма необычный для нашего северного города».

Строительные работы начнутся с июля и продолжатся до конца августа текущего года. Подрядчик выполнит работы по укладке спортивного покрытия Hard-Courd, монтажу ограждения и освещения. Также он установит стенки для индивидуальных тренировок и модульного помещения, где будут храниться спортивный инвентарь и оборудование.