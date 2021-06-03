Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое достраивают детский сад «Северное сияние», рассчитанный на 300 мест. Отметим, что это самый большой детсад на Ямале, возводимый в рамках муниципально-частного партнерства - более 8,5 тыс. кв. м.

- Остались финальные штрихи по благоустройству и внутренней отделке помещений, уже завозят мебель и оборудование. Разрешение на ввод в эксплуатацию планируем получить в июле, а в сентябре учреждение уже сможет принять детей, - сообщил глава города Андрей Воронов.

Также напоминаем, что в мкр. Восточный ведется строительство детской поликлиники с женской консультацией - это еще один долгожданный объект для города. Одной из особенностей больницы станет бассейн для маленьких пациентов.

- Сейчас идут работы по внутренней отделке и благоустройству, на 95 процентов закончены фасадные работы. Сдача объекта запланирована на конец 2021 года, - рассказал градоначальник.