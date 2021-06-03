Салехардцев ждет «Самоварный FEST по-ямальски»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде началась заявочная компания для участия в конкурсе «Самоварный FEST по-ямальски». Он пройдет в день рождения окружной столицы, 12 сентября, по ул. Ленина.

Любители старины организуют настоящую выставку, где представят свои самовары.

Для участия необходимо направить заявку на электронный адрес ЦКиС «Геолог»: mbuk-geolog@yandex.ru или позвонить по телефону: 8-922-459-21-99. Крайний срок - 1 сентября.

Победителей выберут жители города. Распределение будет проведено по трем призовым местам: 1 место - 15 тысяч рублей, 2 место - 10 тысяч рублей, 3 место - 5 тысяч рублей.