В Новоуренгойской больнице заработал сверхточный томограф

Фото: правительство ЯНАО

В Новоуренгойской больнице установили новейший томограф, который позволяет проводить исследования у пациентов любого возраста, а также людей с ограниченной подвижностью и болевым синдромом. Диагностика проводится бесплатно, по направлению лечащего врача.

Обследование на новом аппарате уже прошли первые 18 пациентов. Высокоточное оборудование сканирует мышцы, нервы, межпозвоночные диски и другие ткани организма, позволяя визуализировать даже незначительные изменения. Снимки выполняются в трехмерном изображении, гарантируя точность постановки диагноза.

- Аппарат открывает принципиально новые возможности для диагностики заболеваний. Он способен более точно определять опухолевые, травматические и воспалительные процессы в организме человека, - сообщил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Также он добавил, что сейчас в округе реализуется программа модернизации первичного звена, рассчитанная на пять лет. В этом году в рамках программы планируется закупить аналогичный аппарат для Надымской больницы.

Отметим, что новое оборудование уже доставлено в Салехардскую и Ноябрьскую больницы.

В центральной горбольнице Ноябрьска оно запущено в тестовом режиме, сейчас специалисты ждут санитарно-эпидемиологическое заключение.

В окружной больнице специалисты проводят установку и настройку нового аппарата. Оборудование запустят в работу в течение нескольких месяцев.