В ямальских детсадах отменили справки для детей, которые отсутствовали более пяти дней не по болезни Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале отменили «правило пяти дней» для детских садов. Теперь ребята, которые пропускают садик более пяти дней не по болезни, могут приходить в учреждение без справки. Об этом сообщила глава окружного департамента образования Марина Кравец в прямом эфире программы «Юридическая среда».

- Напоминаю, что с начала этого года изменились правила СанПиН, согласно которым справка не нужна, если ребенок пропустил детский сад более пяти дней не по болезни, а по другим обстоятельствам. Но поскольку в договорах с родителями этого отражено не было, в садах продолжали требовать справки. Теперь этот вопрос решен в пользу родителей, - отметил директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий Погорелый.

В ближайшее время специалисты исключат это требование из договоров между детскими садами и родителями.