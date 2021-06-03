В Ноябрьске дети из малоимущих семей смогут бесплатно ходить в кино и на каток Фото: pixabay.com

Председатель комитета Законодательного Собрания Ямала Надежда Гудкова провела прием для родителей в рамках тематической Недели по вопросам материнства и детства.

На прием к чиновнице пришел отец ученика школы № 13. Он рассказал, что в классе, где учится его сын, очень дружественная атмосфера, после школы дети часто ходят вместе в кино или на каток. Но всегда находятся несколько ребят с трудным финансовым положением в семье, у которых нет денег на билет, и они не могут пойти с коллективом.

Озвучив проблему, мужчина поинтересовался, можно ли оставлять несколько бесплатных билетов для детей из малообеспеченных семей, которые вместе с классом приходят, к примеру, в кинотеатр «Русь» или в ледовый дворец «Авангард». Также он предложил, как вариант, раз в месяц проводить бесплатные киносеансы и массовые катания на коньках для школьников.

Сама Надежда Гудкова отреагировала на инициативу положительно, пообещав реализовать ее в короткий срок.

- Хорошее предложение. Уже обсудила его с руководителями учреждений культуры и спорта. В ближайшее время постараемся ввести в Ноябрьске такую практику, - сообщила чиновница.