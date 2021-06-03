Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 июня 2021 года увеличилось на 23 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 23 человека, с начала периода - 39 167.

Из общего числа болеющих 113 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 15 из них - в тяжелом состоянии, 8 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших составляет 420 человек.

По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 68-летнего мужчины из Нового Уренгоя.

Также за сутки выявлено три новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 6 107.

В населенных пунктах Ямала произошло 20 заражений COVID-19 (за весь период - 33 060): Новый Уренгой - 5 (за весь период - 6 895), Салехард - 5 (за весь период - 3 678), Ноябрьск - 3 (за весь период - 4 423), Лабытнанги - 3 (за весь период - 1 970), Ямальский район - 3 (за весь период - 905), Пуровский район - 1 (за весь период - 3 399).

За сутки в регионе провели 2 203 теста в 23 лабораториях, с начала пандемии - 1 636 336.

Излечились от коронавируса 35 человек, за весь период - 37 974.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 8 933 человека с COVID-19, из них 1 339 (15,0%) - без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 5 099 182. Выздоровевших - 9 383, за весь период - 4 711 982. Умерших - 393, с начала периода - 122 660.