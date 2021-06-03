Курганец, дебоширивший на Тазовском месторождении, предстанет перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе будут судить 36-летнего жителя Кургана. Он обвиняется в угоне автомобиля, незаконном проникновении в чужое жилище и причинении легкого вреда здоровью.

Ряд преступлений мужчина совершил в ночь на 2 декабря на территории месторождения в Тазовском районе, будучи пьяным.

Находясь под действием спиртного, курганец решил угнать грузовой автомобиль, чтобы покататься. Однако уже через пару метров он врезался в нежилой вагон и, бросив транспорт, скрылся с места происшествия.

Затем обвиняемый направился в здание общежития, где, поочередно дергая за ручки дверей, зашел в незапертую комнату. Хозяин тут же попросил незваного гостя удалиться, но в ответ получил несколько ударов вилкой в область переносицы (ее обвиняемый схватил со стола).

Покинув комнату, мужчина продолжил бесцельно бродить по жилому городку, пока не проник в жилой вагон-дом. Однако сотрудники организации, работавшие на территории месторождения, не стали дальше терпеть выходки мужчины, и пресекли его противоправное поведение.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.