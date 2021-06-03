В Салехарде будут судить мужчину, который зверски избил подростка Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде будут судить 19-летнего местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Происшествие случилось 30 апреля 2021 года в ночное время. Все началось с того, что обвиняемый решил расслабиться и выпить алкоголь, в компанию к себе он позвал 17-летнего парня. Позже между ними возник конфликт, причиной которого стало вызывающее поведение несовершеннолетнего.

- В ходе выяснения отношений обвиняемый избил 17-летнего юношу, причинив ему телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Также в ведомстве добавили, что салехардец признал свою вину и активно сотрудничал со следствием в раскрытии преступления.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.