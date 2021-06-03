Ямальские выпускники приступили к написанию ЕГЭ по русскому языку Фото: Ольга Крыльцова

Ямальские выпускники приступили к написанию ЕГЭ по русскому языку, оно пройдет в течение двух дней - 3 и 4 июля. Такое решение принято для того, чтобы уменьшить количество участников в пункте проведения.

Отметим, что данный предмет является обязательным, а его результаты влияют на получение аттестата. В этом году ЕГЭ сдают только те выпускники, которые собираются поступать в ВУЗы. Минимальный порог для получения аттестата - 24 балла.

Сдавать русский язык будут 3 203 ученика: 3 июня - 1 812 человек и 4 июня - 1 391 человек. Продолжительность экзамена составит 3 часа и 30 минут.

Первичная обработка данных проводится в регионе, а затем материалы направят в Федеральный центр тестирования (г. Москва). Результаты ЕГЭ будут обнародованы не позднее 19 июня.