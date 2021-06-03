На Ямале заработал ресурс, содержащий изменения кадастровой стоимости земельных участков Фото: Ольга Крыльцова

На Ямале заработал информационно-справочный ресурс cadastre.yanao.ru, где отражены изменения кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории округа. Сервис призван помочь предпринимателям при прогнозировании земельного налога.

На сайте собраны данные об изменениях экономических характеристик земельных участков, начиная с государственной кадастровой оценки 2019-2020 годов. Отметим, что на ресурсе обновление информации происходит раньше, чем в Едином государственном реестре недвижимости. Также сервис позволяет проследить изменения сведений об объекте недвижимости в связке с документом, на основании которого определена кадастровая стоимость.

Для использования сервиса достаточно знать кадастровый номер объекта недвижимости. Проходить регистрацию или подтверждать свои личные данные не нужно.

В 2022 году, после проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства, на сервисе появятся данные о зданиях, помещениях, сооружениях, гаражах и другой недвижимости, расположенной на Ямале.

Консультацию о работе сервиса можно получить по телефону: 8(34922)5-08-11.