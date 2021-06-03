Проект тазовских волонтеров «Добрый друг» оказался в числе лучших региональных практик

Фото: администрация Тазовского района
Тазовский благотворительный фонд помощи домашним животным «Хочу домой» вошел в число победителей регионального этапа Всероссийского конкурса «Регион добрых дел 2021». Мероприятие проводится с целью поддержки лучших региональных практик волонтерства.
Проект активистов «Добрый друг» заключается в профилактике жестокого обращения с животными и привлечении подростков к оказанию помощи бездомным четвероногим.
Он включает следующие направления:
- обучение уходу за животными, консультации ветеринарного врача о правилах ухода за щенками, об особенностях их развития, онлайн-обучение с кинологом.
- привлечение подростков к оказанию помощи бездомным животным.
- профилактика жестокого обращения к бездомным.
Однако главная цель проекта - уменьшить число бездомных животных на улицах поселка, а также помочь им обрести заботливого хозяина и новый дом.