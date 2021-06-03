Мошенники украли у новоуренгойки крупную суммы, сообщив о мнимом кредите Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1950 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По словам женщины, она лишилась более 30 тысяч рублей.

Оказалось, что потерпевшей позвонил некий мужчина, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Далее он сообщил, что у женщины имеется задолженность по кредиту, который оформили на нее мошенники. А чтобы его аннулировать, необходимо сказать данные банковской карты.

- Не заподозрив обмана, женщина сообщила реквизиты, после чего с ее счета списалось более 30 тысяч рублей, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Сейчас правоохранители разыскивают преступников, обманувших северянку, им грозит до шести лет тюрьмы. Также возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».