Жительница Муравленко лишились денег, внеся предоплату за несуществующий товар Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

По словам горожанки, ее супруг нашел в интернете объявление о продаже питбайка. Затем он связался по указанному номеру с продавцом, договорившись о покупке. Однако в процессе разговора собеседник сообщил, что для оформления доставки необходимо внести предоплату в 5 тысяч рублей.

- Последовав указаниям, женщина перевела деньги на указанный банковский счет, после чего злоумышленник перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».