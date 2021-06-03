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Происшествия3 июня 2021 8:57

Жительница Муравленко лишились денег, внеся предоплату за несуществующий товар

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
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Жительница Муравленко лишились денег, внеся предоплату за несуществующий товар

Жительница Муравленко лишились денег, внеся предоплату за несуществующий товар

Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Муравленко обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

По словам горожанки, ее супруг нашел в интернете объявление о продаже питбайка. Затем он связался по указанному номеру с продавцом, договорившись о покупке. Однако в процессе разговора собеседник сообщил, что для оформления доставки необходимо внести предоплату в 5 тысяч рублей.

- Последовав указаниям, женщина перевела деньги на указанный банковский счет, после чего злоумышленник перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Также в ведомстве отметили, что возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».